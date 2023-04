GARGAS by night: « Les animaux de Gargas » AVENTIGNAN, 30 décembre 2023, Aventignan.

Vous avez visité Gargas plusieurs fois et vous pensez que ces grottes n’ont plus aucun secret pour vous ? Vous les visitez pour la première fois et vous ne connaissez donc pas le parcours classique ?

Dans les deux cas, Gargas vous montrera qu’elle est loin d’avoir livré tous ses secrets et que le temps imparti à l’intérieur ne suffit jamais à faire le tour de toutes ses dimensions.

Une fois n’est pas coutume, ce sont les animaux qui seront à l’honneur pendant cette soirée. Ils sont gravés ou peints sur les parois, ils ont été mangés par les gravettiens, ils ont vécu ou vivent encore dans la grotte… Partez à la découverte du bestiaire des grottes de Gargas.

Informations complémentaires :

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• 1h30 de visite – limité à 20 personnes.

• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans..

2023-12-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-12-30 22:30:00. .

AVENTIGNAN Nestploria / Grottes de Gargas

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



You have visited Gargas several times and you think that these caves have no more secrets for you? Are you visiting them for the first time and do not know the classic route?

In both cases, Gargas will show you that it is far from having given up all its secrets and that the time allotted inside is never enough to go around all its dimensions.

For once, animals will be in the spotlight during this evening. They are engraved or painted on the walls, they were eaten by the Gravettians, they lived or still live in the cave? Discover the bestiary of the caves of Gargas.

Additional information :

? Reservation required at 05.62.98.81.50.

? 1h30 visit ? limited to 20 people.

? Children are allowed in the night visits from 8 years old.

¿Ha visitado Gargas varias veces y cree que estas cuevas ya no tienen secretos para usted? ¿Es la primera vez que los visita y, por tanto, no conoce la ruta clásica?

En ambos casos, Gargas le mostrará que está lejos de haber renunciado a todos sus secretos y que el tiempo que se pasa en su interior nunca es suficiente para recorrer todas sus dimensiones.

Por una vez, los animales serán el centro de atención de esta velada. ¿Están grabados o pintados en las paredes, se los comieron los Gravettianos, vivían o viven aún en la cueva? Descubre el bestiario de las cuevas de Gargas.

Información adicional :

? Reserva obligatoria en el 05.62.98.81.50.

visita de 1h30 limitada a 20 personas.

? Se admiten niños en las visitas nocturnas a partir de 8 años.

Du hast Gargas schon mehrmals besucht und glaubst, dass die Höhlen kein Geheimnis mehr für dich sind? Sie besuchen sie zum ersten Mal und kennen den klassischen Weg nicht?

In beiden Fällen wird Ihnen Gargas zeigen, dass es noch lange nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat und dass die Zeit, die Sie im Inneren verbringen, niemals ausreicht, um alle seine Dimensionen zu erfassen.

An diesem Abend stehen Tiere im Mittelpunkt des Interesses. Sie sind in die Wände geritzt oder gemalt, sie wurden von den Gravettisten gegessen, sie lebten oder leben noch immer in der Höhle? Entdecken Sie das Bestiarium der Höhlen von Gargas.

Weitere Informationen :

? Reservierung erforderlich unter 05.62.98.81.50.

? 1,5 Stunden Besichtigung ? auf 20 Personen beschränkt.

? Kinder dürfen ab 8 Jahren an den nächtlichen Führungen teilnehmen.

Mise à jour le 2023-01-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65