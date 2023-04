Gargas by night: « Conservation » AVENTIGNAN, 28 octobre 2023, Aventignan.

Vous avez visité Gargas plusieurs fois et vous pensez que ces grottes n’ont plus aucun secret pour vous ? Vous les visitez pour la première fois et vous ne connaissez donc pas le parcours classique ?

Dans les deux cas, Gargas vous montrera qu’elle est loin d’avoir livré tous ses secrets et que le temps imparti à l’intérieur ne suffit jamais à faire le tour de toutes ses dimensions.

Comment expliquer la préservation miraculeuse de vestiges fragiles sur des durées considérables (270 siècles à Gargas, 360 siècles à Chauvet) ? Quelles sont les mesures conservatoires qui permettent aujourd’hui de garantir l’intégrité de l’art des origines ?

À la fin du XXème siècle, la surfréquentation touristique met en péril l’art de Gargas et son ouverture au public. Une réhabilitation d’ensemble et un contrôle de la fréquentation ont rétabli, à partir de 2004, les conditions nécessaires de conservation considérées comme satisfaisantes pour les vestiges.

Cette visite nocturne est l’occasion d’aborder toutes ces questions de conservation dans un site fragile au passé multimillénaire.

Informations complémentaires :

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• limité à 20 personnes

• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans..

2023-10-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-10-28 22:30:00. .

AVENTIGNAN Nestploria / Grottes de Gargas

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



You have visited Gargas several times and you think that these caves have no more secrets for you? Are you visiting them for the first time and do not know the classic route?

In both cases, Gargas will show you that it is far from having given up all its secrets and that the time allotted inside is never enough to go around all its dimensions.

How to explain the miraculous preservation of fragile vestiges over considerable periods of time (270 centuries at Gargas, 360 centuries at Chauvet)? Which are the conservative measures which allow today to guarantee the integrity of the art of the origins?

At the end of the XXth century, the tourist overfrequentation puts in danger the art of Gargas and its opening to the public. An overall rehabilitation and a control of the frequentation restored, from 2004, the necessary conditions of conservation considered as satisfactory for the vestiges.

This nocturnal visit is the occasion to approach all these questions of conservation in a fragile site with a multimillennial past.

Additional information:

? Reservation required at 05.62.98.81.50.

? limited to 20 people

? Children are allowed in the night visits from 8 years old.

¿Ha visitado Gargas varias veces y cree que estas cuevas ya no tienen secretos para usted? ¿Es la primera vez que los visita y, por tanto, no conoce la ruta clásica?

En ambos casos, Gargas le mostrará que está lejos de haber renunciado a todos sus secretos y que el tiempo que se pasa en su interior nunca es suficiente para recorrer todas sus dimensiones.

¿Cómo explicar la milagrosa conservación de restos frágiles durante periodos de tiempo considerables (270 siglos en Gargas, 360 siglos en Chauvet)? ¿Cuáles son las medidas de conservación que nos permiten hoy garantizar la integridad del arte de los orígenes?

A finales del siglo XX, el exceso de visitas turísticas puso en peligro el arte de Gargas y su apertura al público. A partir de 2004, una restauración integral y el control del número de visitantes restablecieron las condiciones de conservación necesarias, que se consideran satisfactorias para los restos.

Esta visita nocturna es una oportunidad para abordar todas estas cuestiones de conservación en un sitio frágil con un pasado multimilenario.

Para más información:

? Reserva obligatoria en el 05.62.98.81.50.

? limitado a 20 personas

? Se admiten niños en las visitas nocturnas a partir de 8 años.

Du hast Gargas schon mehrmals besucht und glaubst, dass die Höhlen kein Geheimnis mehr für dich sind? Sie besuchen sie zum ersten Mal und kennen den klassischen Weg nicht?

In beiden Fällen wird Ihnen Gargas zeigen, dass es noch lange nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat und dass die Zeit, die Sie im Inneren verbringen, niemals ausreicht, um alle seine Dimensionen zu erfassen.

Wie ist es möglich, dass zerbrechliche Überreste über so lange Zeiträume (270 Jahrhunderte in Gargas, 360 Jahrhunderte in Chauvet) auf wundersame Weise erhalten bleiben? Mit welchen konservatorischen Maßnahmen kann die Unversehrtheit der Kunst der Ursprünge heute gewährleistet werden?

Am Ende des 20. Jahrhunderts gefährdete die Überfüllung durch Touristen die Kunst von Gargas und ihre Öffnung für die Öffentlichkeit. Durch eine umfassende Sanierung und Kontrolle der Besucherzahlen wurden ab 2004 die notwendigen Bedingungen für die Erhaltung der Überreste wiederhergestellt, die als zufriedenstellend angesehen werden.

Dieser nächtliche Besuch ist eine gute Gelegenheit, um über diese Fragen der Erhaltung einer fragilen Stätte mit jahrtausendealter Geschichte zu sprechen.

Weitere Informationen :

? Reservierung erforderlich unter 05.62.98.81.50.

? auf 20 Personen beschränkt

? Kinder dürfen ab 8 Jahren an den nächtlichen Führungen teilnehmen.

Mise à jour le 2023-03-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65