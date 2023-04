Gargas autrement … AVENTIGNAN, 23 septembre 2023, Aventignan.

Les guides proposent, au moins une fois par mois, un samedi matin ou après-midi, une visite approfondie.

Cette visite d’1h30 – au lieu des 50 minutes habituelles – s’adresse à tous les curieux, aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir les peintures et les gravures des grottes.

L’occasion d’apprécier quelques “inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide !

Réservation obligatoire.

Visite d’1h30 limitée à 20 personnes.

Enfants à partir de 16 ans.

17 € par personne – Groupe à partir de 10 pers 14 €.

2023-09-23 à 13:30:00 ; fin : 2023-09-23 15:00:00. .

AVENTIGNAN Nestploria / Grottes de Gargas

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



At least once a month, on a Saturday morning or afternoon, the guides offer an in-depth visit.

This visit of 1h30 – instead of the usual 50 minutes – is intended for all the curious, the amateurs of Prehistory, the specialists or the lovers of Gargas who wish to know more about the cave. The visit takes place on the classic tour route but visitors have more time to discover the paintings and engravings of the caves.

The occasion to appreciate some ?new? things and to exchange more lengthily with the guide!

Reservation required.

Visit of 1h30 limited to 20 people.

Children from 16 years old.

17 ? per person – Groups of 10 or more 14 ?

Al menos una vez al mes, un sábado por la mañana o por la tarde, los guías ofrecen una visita en profundidad.

Esta visita de hora y media -en lugar de los 50 minutos habituales- está dirigida a todos los curiosos, aficionados a la prehistoria, especialistas o amantes de Gargas que deseen saber más sobre la cueva. La visita sigue el recorrido clásico, pero los visitantes disponen de más tiempo para descubrir las pinturas y grabados de las cuevas.

Esta es una oportunidad para ver algunas de las pinturas y grabados originales y mantener una conversación más larga con el guía

Reserva obligatoria.

Visita de 1h30 limitada a 20 personas.

Niños a partir de 16 años.

17€ por persona – Grupos de 10 o más 14€ por persona

Mindestens einmal im Monat, an einem Samstagvormittag oder -nachmittag, bieten die Fremdenführer eine ausführliche Führung an.

Diese 1,5-stündige Führung – statt der üblichen 50 Minuten – richtet sich an alle Neugierigen, Liebhaber der Vorgeschichte, Spezialisten oder Liebhaber von Gargas, die mehr über die Höhle erfahren möchten. Die Besichtigung findet auf dem klassischen Rundgang statt, aber die Besucher haben mehr Zeit, um die Malereien und Gravuren der Höhlen zu entdecken.

Sie haben die Gelegenheit, einige noch nie gezeigte Werke zu bewundern und sich länger mit dem Führer auszutauschen!

Eine Reservierung ist erforderlich.

Der Besuch dauert 1,5 Stunden und ist auf 20 Personen beschränkt.

Kinder ab 16 Jahren.

17 ? pro Person – Gruppen ab 10 Personen 14 ?

Mise à jour le 2023-01-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65