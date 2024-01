Cet évènement est passé Animations « Feu » aux Grottes préhistoriques de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Catégories d’Évènement: Aventignan

Animations « Feu » aux Grottes préhistoriques de Gargas AVENTIGNAN Aventignan, 23 décembre 2023, Aventignan.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 13:30:00

fin : 2024-01-08 17:30:00 Les vacances de Noël aux Grottes de Gargas L’équipe des grottes de Gargas et de Nestplori@ vous propose de quoi vous réchauffer pendant ces vacances de Noël !

Non pas avec un bon bol de chocolat chaud, mais avec des animations sur le thème du feu. Animations gratuites >>> les techniques d’allumage du feu au paléolithique

À quoi servait l’amadou durant le Paléolithique ?

Quelles étaient les techniques utilisées ?

Le feu ne sert-il qu’à cuire les aliments ? À travers une rencontre authentique, les petits comme les grands sont sensibilisés à une des inventions majeure de la Préhistoire. – Animations gratuites et en accès libre les après-midis dans la salle d’exposition permanente ;

– Durée : environ 20 min

– réservation obligatoire pour la visite des grottes. Bon à savoir : Les sites sont ouverts pendant les vacances d’hiver tous les jours de 10H30 à 17H30 (sans interruption)

Fermetures les lundi 25 décembre et lundi 1er janvier 2024.

AVENTIGNAN à Nestploria / Grottes de Gargas

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01

