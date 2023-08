Journées Européennes du Patrimoine – Conférence Patrick Paillet et Éric Robert AVENTIGNAN Aventignan, 28 octobre 2023, Aventignan.

Aventignan,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des instants préhistoires à Gargas, le site des grottes préhistoriques de Gargas accueille Patrick Paillet et Éric Robert pour une conférence sur l’exposition Arts et préhistoire

• Entrée gratuite

• Réservation recommandée.

2023-10-28 18:00:00

AVENTIGNAN nestploria/gargas

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the instants préhistoires à Gargas series, the Gargas prehistoric caves welcome Patrick Paillet and Éric Robert for a talk on the Arts et préhistoire exhibition

? Free admission

? Reservation recommended

En el marco del ciclo instants préhistoires de Gargas, el sitio de las cuevas prehistóricas de Gargas acoge a Patrick Paillet y Éric Robert para una conferencia sobre la exposición Arts et préhistoire

? Entrada gratuita

? Se recomienda reservar

Im Rahmen der Instants Préhistoires in Gargas empfängt der Standort der prähistorischen Höhlen von Gargas Patrick Paillet und Eric Robert für einen Vortrag über die Ausstellung Arts et préhistoire (Kunst und Vorgeschichte)

? Freier Eintritt

? Reservierung empfohlen

