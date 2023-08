Journées Européennes du Patrimoine – Conférence Luc Vanrell AVENTIGNAN Aventignan, 14 octobre 2023, Aventignan.

Aventignan,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des instants préhistoires à Gargas, le site des grottes préhistoriques de Gargas accueille Luc Vanrell pour une conférence sur La grotte Cosquer : dérèglement climatique et patrimoine en péril.

Luc VANRELL est spécialisé dans les travaux immergés, expert en logistique, sécurité et prévention des risques au travail en milieu d’accès difficile et périlleux.

II a ¨participé à toutes les interventions depuis 1994 dans la grotte Cosquer. »

• Entrée gratuite

• Réservation recommandée.

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

AVENTIGNAN nestploria/gargas

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the instants préhistoires à Gargas program, the Gargas prehistoric caves site welcomes Luc Vanrell for a talk on La grotte Cosquer: dérèglement climatique et patrimoine en péril.

Luc VANRELL is a specialist in underwater work, and an expert in logistics, safety and risk prevention at work in difficult and perilous environments.

He has ¨participated in every intervention since 1994 in the Cosquer cave. »

? Free admission

? Reservation recommended

En el marco del ciclo « Instants préhistoires » de Gargas, el yacimiento de cuevas prehistóricas de Gargas acoge a Luc Vanrell para una conferencia sobre La grotte Cosquer: dérèglement climatique et patrimoine en péril.

Luc VANRELL está especializado en trabajos subacuáticos y es experto en logística, seguridad y prevención de riesgos en entornos difíciles y peligrosos.

Ha ¨participado en todas las intervenciones desde 1994 en la cueva de Cosquer »

? Entrada gratuita

? Se recomienda reservar

Im Rahmen der Instants Préhistoires in Gargas empfängt der Standort der prähistorischen Höhlen von Gargas Luc Vanrell für einen Vortrag zum Thema Die Cosquer-Höhle: Klimastörung und gefährdetes Erbe.

Luc VANRELL ist auf Unterwasserarbeiten spezialisiert und Experte für Logistik, Sicherheit und Risikoprävention bei der Arbeit in schwer zugänglichen und gefährlichen Umgebungen.

Er hat seit 1994 an allen Arbeiten in der Cosquer-Höhle teilgenommen »

? Freier Eintritt

? Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-08-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65