Hautes-Pyrénées Journées Européennes du Patrimoine – Conférence Cristina San-Juan FOUCHER et Pascal FOUCHER AVENTIGNAN Aventignan, 16 septembre 2023, Aventignan. Aventignan,Hautes-Pyrénées Assistez à une conférence animée par Cristina San-Juan FOUCHER et Pascal FOUCHER Les grottes de Gargas : nouvelles perspectives en art pariétal et en anthropologie. • Entrée gratuite

• Réservation recommandée.

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



Attend a conference hosted by Cristina San-Juan FOUCHER and Pascal FOUCHER The Gargas caves: new perspectives in cave art and anthropology. ? Free admission

? Reservation recommended Asista a una conferencia de Cristina San-Juan FOUCHER y Pascal FOUCHER Las cuevas de Gargas: nuevas perspectivas en arte rupestre y antropología. ? Entrada gratuita

? Se recomienda reservar Nehmen Sie an einer Konferenz teil, die von Cristina San-Juan FOUCHER und Pascal FOUCHER geleitet wird Die Höhlen von Gargas: Neue Perspektiven in der Höhlenkunst und Anthropologie. ? Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-08-28

