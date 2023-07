Vernissage de l’exposition » la BD et les grottes de Gargas » AVENTIGNAN Aventignan, 7 juillet 2023, Aventignan.

Aventignan,Hautes-Pyrénées

Vernissage de l’exposition » la BD et les grottes de Gargas ».

Les grottes de Gargas Nesploria invitent Priscille Mahieu et Eric Le Brun,

auteurs spécialisés en Préhistoire, pour une exposition d’une quarantaine de

leurs dessins et bandes dessinées ! Retrouvez « Ticayou », le malicieux

enfant Cro-Magnon, « l’art préhistorique en BD », avec des pages sur les

grottes Gargas, des illustrations de mammouths, d’hommes préhistoriques et

de grottes ornées ! Une découverte ludique de la vie aux temps des grottes

de Gargas !

Présentation de la programmation de l’été 2023.

Merci de confirmer votre présence.

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 . .

AVENTIGNAN à Nestploria

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie



Opening of the « Comics and the caves of Gargas » exhibition.

Les grottes de Gargas Nesploria invite Priscille Mahieu and Eric Le Brun,

authors specializing in prehistory, for an exhibition of some 40 of their

their drawings and comic strips! Meet « Ticayou », the mischievous

cro-Magnon child, « Prehistoric art in comics », with pages on the

mammoths, prehistoric men and painted caves!

painted caves! A fun way to discover what life was like in the caves

of Gargas!

Presentation of the summer 2023 program.

Please confirm your attendance

Inauguración de la exposición « Los cómics y las cuevas de Gargas ».

Las cuevas de Gargas Nesploria invitan a Priscille Mahieu y Eric Le Brun,

autores especializados en prehistoria, para una exposición de unos cuarenta de sus

sus dibujos y cómics Conozca a « Ticayou », el travieso

niño cromañón, « el arte prehistórico en cómic », con páginas sobre los

¡mamuts, hombres prehistóricos y cuevas pintadas!

¡cuevas pintadas! Una forma divertida de descubrir cómo era la vida en las cuevas

¡de Gargas!

Presentación del programa de verano 2023.

Confirme su asistencia

Vernissage der Ausstellung « Comics und die Höhlen von Gargas ».

Die Höhlen von Gargas Nesploria laden Priscille Mahieu und Eric Le Brun ein,

autoren, die sich auf die Vorgeschichte spezialisiert haben, für eine Ausstellung von etwa 40

ihrer Zeichnungen und Comics! Entdecken Sie « Ticayou », den schelmischen

cro-Magnon-Kind, « Die prähistorische Kunst im Comic » mit Seiten über die Höhlen in

gargas-Höhlen, Illustrationen von Mammuts, prähistorischen Menschen und

von verzierten Höhlen! Eine spielerische Entdeckung des Lebens zur Zeit der Höhlen

von Gargas!

Vorstellung des Programms für den Sommer 2023.

Bitte bestätigen Sie Ihre Anwesenheit

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65