Avent – Découvrez la Maison de la choucroute – Le Pic Meistratzheim, 20 novembre 2021, Meistratzheim.

2021-11-20 – 2021-11-20

Meistratzheim Bas-Rhin

EUR Que de chemin parcouru depuis l’époque où la famille Muller assurait la fermentation naturelle de ses choux dans 5 cuves situées à l’arrière de sa maison. Aujourd’hui 5 000 tonnes de choucroute sont transformées chaque année puis expédiées en France, en Europe et même aux Etats Unis. La Maison de la Choucroute Le Pic décline son légume de référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, avec dégustation. En cette période de l’Avent, un vin chaud avec un pain d’épices, ou un jus de pommes pour les enfants, sera offert aux visiteurs.

Durée environ 2h. Pass sanitaire dès 12 ans et port du masque obligatoires.

Visite guidée d’une choucrouterie et de ses installations de production, déclinant son légume de référence dans une large variété de recettes et de conditionnements. Avec dégustation.

