2023-01-04 – 2023-01-04

Alice vous accueille près du puits où nos paons sont réunis, elle vous révèle le lien si particulier qui existe entre nos vins et ces magnifiques oiseaux. Habillée de son tablier, elle vous entraîne alors vers le chai où authenticité rime avec qualité. Le passé de Citran vous sera enfin révélé avec une surprise, sous forme de coup de théâtre, au Château !

Ce passé est la preuve que l’art peut nous aider à surmonter bien des épreuves de la vie… Et partager un verre de vins en famille ou entre amis (avec modération) est aussi un de ces doux moments de l’existence que vous vivrez dans une des salles historiques du château. Amateurs de vins, de poésie et d’Histoire de France, cette visite historique est pour vous !

Dégustation de deux vins et dégustation de jus de raisin

Parcours théâtralisé

Visite du château classé monument historique en 2012

+33 7 60 26 17 52 Alice au Pays des Paons

Annie Au pays des paons

Avensan

