AVENOIR – Showcase à Lollipop Lollipop Music Store, 18 février 2022, Marseille.

AVENOIR – Showcase à Lollipop

Lollipop Music Store, le vendredi 18 février à 19:00

Projet né entre deux déconfinements , Avenoir explore un style grunge mystique, entre ballades et footings, à travers des chansons écrites en français et en anglais. Sasha ( chanteuse, guitariste), Léo ( guitariste) et Charles (bassiste, drum machine) parviennent à nous emmener dans leur univers mélancolique et hypnotique inspiré de My Bloody Valentine, Fleetwood Mac ou encore Jeff Buckley. [https://www.facebook.com/avenooirband](https://www.facebook.com/avenooirband) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 – Fermeture à 22h

♫♫♫

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T21:30:00