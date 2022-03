Avenir … – Nicolas Daubanes Marseille 6e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Avenir … – Nicolas Daubanes Galerie Territoires Partagés 81 Rue De la Loubière Marseille 6e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-07-09 Galerie Territoires Partagés 81 Rue De la Loubière

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nicolas Daubanes est né en 1983, il vit et travaille à Perpignan. En 2010, il obtient le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique de l’École des beaux-arts de Perpignan avec les félicitations du jury.



Depuis 2008 et une première expérience en milieu carcéral au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, Nicolas Daubanes multiplie les expériences d’ateliers, de résidences d’artiste, de professorat en prison. Il ouvre à présent son champ d’action en allant vers d’autres espaces sociaux dit “fermés”, ou encore “empêchés”. Il n’hésite pas à recréer des situations dans lesquelles il se met à l’épreuve, interrogeant ainsi plus largement les limites de l’existence et de la condition humaine.

Retrouvez l’exposition “Avenir …” de Nicolas Daubanes à la Galerie Territoire Partagé, du 26 mai au 9 juillet.

https://p-a-c.fr/les-membres/galerie-territoires-partages/declencheur

Nicolas Daubanes est né en 1983, il vit et travaille à Perpignan. En 2010, il obtient le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique de l’École des beaux-arts de Perpignan avec les félicitations du jury.



Depuis 2008 et une première expérience en milieu carcéral au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, Nicolas Daubanes multiplie les expériences d’ateliers, de résidences d’artiste, de professorat en prison. Il ouvre à présent son champ d’action en allant vers d’autres espaces sociaux dit “fermés”, ou encore “empêchés”. Il n’hésite pas à recréer des situations dans lesquelles il se met à l’épreuve, interrogeant ainsi plus largement les limites de l’existence et de la condition humaine.

Galerie Territoires Partagés 81 Rue De la Loubière Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-16 par