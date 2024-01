Naviguer en haute-mer – réforme et élargissement de l’UE au XXIe siècle Faculté de droit et de science politique – Amphithéâtre IV Rennes, lundi 5 février 2024.

Du 2024-02-05 18:00 au 2024-02-05 19:30.

Intervenant

Cette conférence sera prononcée par Gaëlle Marti qui a été membre du groupe de travail franco-allemand, dit des Douze. Elle est professeure de droit public à l’université Lyon 3, directrice du Centre d’études européennes et titulaire de la Chaire européenne Jean Monnet sur la promotion et la préservation des valeurs de l’Union européenne.

Organisateurs

Ce Rendez-vous d’Europe, coorganisé par l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE, UMR CNRS) et l’association Europe Rennes 35, se fera en partenariat avec la Fédération des Acteurs Franco-Allemands pour l’Europe, à l’occasion du 50e anniversaire du jumelage Rennes-Erlangen.

Inscriptions

Cours public gratuit et accessible en présentiel :

Amphi IV – Faculté de droit et de science politique

9 rue Jean Macé – 35000 Rennes

La conférence sera accessible à distance via le lien Lien zoom – RDV d’Europe 05/02/2024

