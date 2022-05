Avenir de l’Union Européenne: une “Europe puissance”? Mercredi 18 mai 2022 à 18h – Rennes, Espace Ouest France; métro République Espace Ouest France Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Avenir de l'Union Européenne: une "Europe puissance"? Mercredi 18 mai 2022 à 18h – Rennes, Espace Ouest France

Dans le contexte actuel de crise sanitaire COVID et de la guerre en Ukraine, la question de la place de l’EUROPE dans le monde se pose avec force. Richard STOCK nous fera réfléchir en particulier sur la nouvelle situation de l’Europe: Quelles sont les champs de puissance de l’union européenne: * la puissance économique * la sécurité démocratique intérieure * notre sécurité extérieure * la puissance normative La conférence est organisée dans le cadre de la Fête de l’Europe à Rennes par FAFA Bretagne, en partenariat avec Amiité franco-allemande de Saint Gilles (35) et le Comité de jumelage Rennes-Erlangen

Dans le contexte actuel de crise (COVID et guerre en Ukraine), quelle est la place de l'EUROPE dans le monde? Richard STOCK nous fera réfléchir sur la nouvelle situation de l'Europe et son avenir.

