BALADE AU MOULIN DE LA SALESSE Quai des Tanneries, 6 juin 2023, Avène.

Julien vous emmène le long de l’Orb, jusqu’à ce moulin à tan vieux de plus de 200 ans. Obtenu en broyant de l’écorce de chêne, le tan servait à la fabrication du cuir.

3 € sur inscription

Proposé par l’Office de Tourisme Grand Orb.

2023-06-06 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-06 19:00:00. EUR.

Quai des Tanneries

Avène 34260 Hérault Occitanie



Julien takes you along the Orb River to this 200 year old tanning mill. Obtained by grinding oak bark, the tan was used to make leather.

3 ? on registration

Offered by the Tourist Office of Grand Orb

Julien le lleva por el Orbe hasta esta curtiduría de 200 años de antigüedad. Obtenido moliendo corteza de roble, el curtido se utilizaba para fabricar cuero.

3 € previa inscripción

Ofrecido por la Oficina de Turismo del Gran Orbe

Julien führt Sie entlang des Flusses Orb zu einer über 200 Jahre alten Lohmühle. Das durch das Zermahlen von Eichenrinde gewonnene Lohe wurde zur Herstellung von Leder verwendet.

3? nach Anmeldung

Angeboten vom Office de Tourisme Grand Orb

Mise à jour le 2023-05-09 par OT DU GRAND ORB