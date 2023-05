VISITE DE L’ATELIER DE KORIN 1 Impasse de l’Atelier, 16 mai 2023, Avène.

Peintre et décoratrice, Korin découvre la laque il y a une quinzaine d’années, et particulièrement le travail de la coquille d’œuf (rankaku). Cette révélation pour cette technique l’amène a se former régulièrement auprès de grands maîtres asiatiques. Cet apprentissage continu des techniques traditionnelles lui permet de développer sa propre approche de ce medium si particulier qu’est la laque..

Painter and decorator, Korin discovered lacquer about fifteen years ago, and particularly the work of the eggshell (rankaku). This revelation for this technique leads her to train regularly with great Asian masters. This continuous learning of traditional techniques allows him to develop his own approach of this so particular medium which is the lacquer.

Pintora y decoradora, Korin descubrió la laca hace unos quince años, y en particular el trabajo de la cáscara de huevo (rankaku). Esta revelación por esta técnica la llevó a formarse regularmente con grandes maestros asiáticos. Este aprendizaje continuo de las técnicas tradicionales le permite desarrollar su propio enfoque de este medio tan especial que es la laca.

Die Malerin und Dekorateurin Korin entdeckte vor etwa 15 Jahren den Lack und insbesondere die Arbeit mit Eierschalen (Rankaku). Ihre Begeisterung für diese Technik brachte sie dazu, sich regelmäßig bei großen asiatischen Meistern weiterzubilden. Dieses kontinuierliche Lernen traditioneller Techniken ermöglicht es ihr, ihren eigenen Zugang zu diesem besonderen Medium, dem Lack, zu entwickeln.

