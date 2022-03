Aven des Trois Trous Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Accompagnés d’un moniteur, vous partirez à la découverte de l’Aven des Trois Trous dans laquelle vous effectuerez un parcours ludique, sportif et pédagogique. Cet aven à ciel ouvert vous permettra de vous familiariser avec la spéléologie et les milieux karstiques. Un parcours à cordes vous procurera des sensations inoubliables.► Jeudi 21 juillet à 9h & jeudi 18 août à 14h- RDV Espace Gard Découvertes (se présenter 15 minutes avant le début de l’activité)► Dès 8 ans – Durée : 3h ► Encadrement et matériel fourni ► Tarifs : 27€/personne et 99€/famille (4personnes)Infos et résa : Office de Tourisme +33 (0)4 66 24 42 41 Le Village Espace Gard Découvertes Méjannes-le-Clap

