AVEC VOUS JUSQU’AU BOUT Théâtre Sainte Thérèse, 11 mars 2023, Saint-POL DE LEON.

Ville de Saint-Pol-de-Léon (PLATES-D-2020 : 002624-002493) Présente : ce spectacle . Une comédie qui vous laissera pas de marbre… Au début de cette comédie, deux collègues au chômage suivent une formation de croque-mort… profession qui ne connaît pas la crise. L’un est plutôt doué, assidu et appliqué et entraîne l’autre, cocu, déprimé et plutôt à la traîne. Lors de leur formation, les circonstances les conduisent à devoir accueillir une famille en deuil et à s’occuper seuls d’une cérémonie funéraire, alors qu’ils ne sont encore que débutants… S’ensuit alors un enchaînement de gags durant lequel le public, contraint de jouer le rôle de la famille, des proches et des amis venus assister à cette cérémonie pour le peu inhabituelle, rit à gorge déployée alors que ce n’est pas du tout de circonstances…N° téléphone accès PMR : 02 98 15 85 13 AVEC VOUS JUSQU’AU BOUT

Théâtre Sainte Thérèse Saint-POL DE LEON 11 Rue de la Rive Finistère

