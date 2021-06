Avec vents et marées… Centre ELIE MOMBOISSE, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, PORTBAIL.

Avec vents et marées…

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Centre ELIE MOMBOISSE

Avec Vents et Marées, tes amis et toi allez vivre à 100% ce séjour face à la mer, faire le plein de sensations autour du vent, du sable et de l’eau. Au programme : – Initiation à la pêche à pieds pour apprendre en s’amusant : Le phénomène des marées, la découverte des espèces, la protection de l’environnement. – Découverte du pilotage de char à voile (3 séances), une occasion d’expérimenter l’énergie éolienne, de découvrir ce drôle d’engin qu’est le char à voile et d’apprendre à le manipuler et réaliser des parcours – Randonnée sur le GR223, chemin des douaniers, afin d’observer et de comprendre les dunes et d’être sensibilisé aux espaces protégés et à l’érosion – Activités quotidiennes de bord de mer (baignade, land art’, jeux de plage…) pour se détendre et s’amuser – Les incontournables : grands jeux collectifs, activités créatives, veillées… Pense a te protéger de l’eau et du vent ! Bottes de pluies, lunettes de soleil et veste imperméable sont de rigueur. Aucun documents d’aptitude n’est nécessaire pour ce séjour. L’écoute et le respect des rythmes permettront le tenue d’un séjour où tous, profitent et s’épanouissent. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 457,00 €

Vacances les pieds dans l’eau sur une plage Normande! Deviens pilote de char à voile, pêcheur à pieds et profite!

Centre ELIE MOMBOISSE 4, rue Pierre Curie, 50580 PORTBAIL PORTBAIL



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T00:00:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T00:00:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T00:00:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T00:00:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T14:00:00