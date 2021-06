AVEC théâtre des lucioles, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Avignon.

AVEC

du mercredi 7 juillet au samedi 31 juillet à théâtre des lucioles

Il n’y a pas de gens ordinaires ! Chaque être porte en lui une histoire, un drame, un espoir ; c’est le sujet d’AVEC. Au 41, rue de l’Arbre Sec à Paris, Frédérique et Salomé se retrouvent après le décès de leur mère. À l’étage du dessous, un couple vacillant, Pierre et Leïla ; il est thanatopracteur, elle est juge pour enfants. Un soir, un homme est surpris dans le local à poubelles. L’incursion de cet étranger va bouleverser le quotidien conflictuel des occupants de cet immeuble parisien. De leur rencontre va surgir, sinon l’extraordinaire, du moins ce qui rend plus vivant : le sel de la vie. De l’Afghanistan à Paris, du Liban à la Nièvre en passant par la Grèce et la Libye, AVEC s’affirme comme une tragi-comédie qui témoigne de la capacité des humains à accepter les déchirures de la vie et à oser vivre AVEC…

plein tarif : 20 €, carte off : 14 €, tarif réduit : 11€

La compagnie Abraxas – Alexis Perret

théâtre des lucioles 10 Rue Rempart Saint-Lazare 84007 Avignon Avignon Saint-Jean Vaucluse



