Avec Tatiana Julien | danseuse & chorégraphe Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Avec Tatiana Julien | danseuse & chorégraphe Amiens, 11 juin 2022, Amiens. Avec Tatiana Julien | danseuse & chorégraphe Amiens

2022-06-11 – 2022-06-11

Amiens Somme Amiens Les projets participatifs gratuits pour intégrer la Cité (éphémère) de la danse.

Tatiana Julien imagine, avec vous, une performance dansée inédite qui occupera tous les espaces de la Maison lors de la La Cité (éphémère) de la danse ! Infos et inscriptions

Patricia Hanote

Tél. 03 22 97 79 61

p.hanote@mca-amiens.com SAMEDI 11 JUIN 2022

DIMANCHE 12 JUIN 2022

MERCREDI 15 JUIN 2022

JEUDI 16 JUIN 2022

VENDREDI 17 JUIN 2022

SAMEDI 18 JUIN 2022 GRATUIT SUR RÉSERVATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

HORAIRES À DÉTERMINER Les projets participatifs gratuits pour intégrer la Cité (éphémère) de la danse.

Tatiana Julien imagine, avec vous, une performance dansée inédite qui occupera tous les espaces de la Maison lors de la La Cité (éphémère) de la danse ! Infos et inscriptions

Patricia Hanote

Tél. 03 22 97 79 61

p.hanote@mca-amiens.com SAMEDI 11 JUIN 2022

DIMANCHE 12 JUIN 2022

MERCREDI 15 JUIN 2022

JEUDI 16 JUIN 2022

VENDREDI 17 JUIN 2022

SAMEDI 18 JUIN 2022 GRATUIT SUR RÉSERVATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

HORAIRES À DÉTERMINER +33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/dansez-toute-lannee-2/ Les projets participatifs gratuits pour intégrer la Cité (éphémère) de la danse.

Tatiana Julien imagine, avec vous, une performance dansée inédite qui occupera tous les espaces de la Maison lors de la La Cité (éphémère) de la danse ! Infos et inscriptions

Patricia Hanote

Tél. 03 22 97 79 61

p.hanote@mca-amiens.com SAMEDI 11 JUIN 2022

DIMANCHE 12 JUIN 2022

MERCREDI 15 JUIN 2022

JEUDI 16 JUIN 2022

VENDREDI 17 JUIN 2022

SAMEDI 18 JUIN 2022 GRATUIT SUR RÉSERVATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

HORAIRES À DÉTERMINER © Droits Réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Avec Tatiana Julien | danseuse & chorégraphe Amiens 2022-06-11 was last modified: by Avec Tatiana Julien | danseuse & chorégraphe Amiens Amiens 11 juin 2022 amiens Somme

Amiens Somme