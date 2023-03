« Sublimez le quotidien » ou comment faire entrer le beau dans notre vie de tous les jours Avec Styles Charroux Catégories d’Évènement: Allier

« Sublimez le quotidien » ou comment faire entrer le beau dans notre vie de tous les jours Avec Styles, 1 avril 2023, Charroux. « Sublimez le quotidien » ou comment faire entrer le beau dans notre vie de tous les jours 1 et 2 avril Avec Styles Les artisans chacun dans leurs spécialités sont là à votre écoute !

L’artisan tapissier pour sa part se doit de comprendre les attentes du client. Il doit être capable de traduire le ressenti, la sensibilité de chacun d’eux en choisissant les tissus et/ou les finitions adaptées. Il recherche ce qui va faire du siège, un objet d’exception qui viendra sublimer le quotidien, apporter du beau dans le seul but de faire de nos maisons des lieux de convivialité où le bonheur s’exprime.

Fort de ses gestes pourtant ancestraux, le tapissier traverse le temps et travaille sans ambigüité aussi bien sur le patrimoine (les sièges d’époque ou de style) que sur de nouvelles créations qui voient le jour au fil du temps. L’artisan sait adapter son savoir-faire aux nouvelles tendances et formes. Venez observer ces gestes précis et sûrs sur les réalisations du moment.

Je vous attends nombreux pour un échange sur ce beau métier. Que ce soit pour vous expliquer les différentes étapes de réalisation d’un siège ou pour apprendre à connaitre les outils du tapissier ou encore pour identifier les styles des sièges à travers les époques, je serai là pour répondre à vos questions.

Vous pourrez également découvrir les nouvelles tendances 2023 glanées pendant le deco off à Paris.

Avec Styles 7, rue des Tanneurs 03140 Charroux

