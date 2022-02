Avec SCENARLAB, participez au tournage d’un film ! Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 17h30

gratuit

SCENARLAB est une micro-entreprise culturelle créée en 2013 qui encourage et soutient la création cinématographique et audiovisuelle dans toute l’Ile de France, en proposant des ateliers de pratiques artistiques. SCENARLAB propose un atelier cinéma permettant à chacun de collaborer à la réalisation d’une séquence de court métrage ! Cadrage, son, mise en scène, jeu de l’acteur, maquillage, clap, montage … Cette initiation à la réalisation et au jeu de l’acteur face caméra permet de découvrir la face cachée des tournages de films. Enfants à partir de 9 ans Découvrir SCENARLAB Cet atelier s’inscrit dans NUMOK, le festival des cultures numériques des bibliothèques de la Ville de Paris qui aura lieu du samedi 9 au samedi 30 avril 2022. Bibliothèque Hergé 2 rue du Département Paris 75019

2 : Stalingrad (Paris) (103m) 54 : Stalingrad (Paris) (103m)

Contact : 01 40 38 18 08 bibliotheque.herge@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-discotheque-herge-1747

2022-04-13T15:00:00+01:00_2022-04-13T17:30:00+01:00

