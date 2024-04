Avec ou Sans – Cie Quand j’étais Petit.e et Cie des Buveurs d’Eau TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 16 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-16 20:30 – 21:30

Gratuit : non 5 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Théâtre. Elles sont trois. Elles veulent des enfants, n’en veulent pas. Ce spectacle donne la parole à des femmes qui ont accepté de nous confier leurs histoires. Toutes ces histoires réunies créent un espace accueillant et intime qui invite le spectateur à s’interroger sur ce que veut dire « être mère » ou sur ce que décider de ne pas l’être engage. Ce spectacle a été créé dans le cadre des résidences d’artistes au TNT entre 2023 et 2024. Écrit et interprété par Morgane Bigot, Prune Cothouit et Fiona ArenaDurée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com