Avec mes petits yeux, je vois… Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Manche

Avec mes petits yeux, je vois… Hambye, 29 avril 2022, Hambye. Avec mes petits yeux, je vois… Hambye

2022-04-29 10:00:00 – 2022-04-29 12:00:00

Hambye Manche Parcours d’orientation et d’observation à la recherche des petits secrets de l’abbaye.

Venez en famille le découvrir les mercredis et vendredis des vacances de printemps. Parcours d’orientation et d’observation à la recherche des petits secrets de l’abbaye.

Venez en famille le découvrir les mercredis et vendredis des vacances de printemps. abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-N.aspx Parcours d’orientation et d’observation à la recherche des petits secrets de l’abbaye.

Venez en famille le découvrir les mercredis et vendredis des vacances de printemps. Hambye

dernière mise à jour : 2022-04-19 par Réseau Sites et Musées

Détails Catégories d’évènement: Hambye, Manche Autres Lieu Hambye Adresse Ville Hambye lieuville Hambye Departement Manche

Hambye Hambye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hambye/

Avec mes petits yeux, je vois… Hambye 2022-04-29 was last modified: by Avec mes petits yeux, je vois… Hambye Hambye 29 avril 2022 Hambye manche

Hambye Manche