L’Observatoire de l’Espace du CNES ouvrira à nouveau ses portes au public pour présenter Avec l’Espace, une exposition consacrée à la création contemporaine, du 18 au 20 mars 2022. L’Observatoire de l’Espace vous accueille pour une exposition inédite, à l’occasion de laquelle vous pourrez découvrir les travaux de vingt artistes contemporains qui, à l’ère du New Space, pensent autrement notre relation à l’Espace. Loin d’une vision triomphante et héroïque de l’aventure spatiale, les récits visuels présentés dans cette exposition se situent du côté de la sensibilité et de l’attention. Avec les œuvres de : Véronique BÉLAND, Julie BELLARD, Sylvie BONNOT, Valère COSTES, Raphaël DALLAPORTA, Bertrand DEZOTEUX, Stefan EICHHORN, Justine EMARD, Éléonore GEISSLER, Isabelle GIOVACCHINI, Eduardo KAC, Alexander LARSON, Élise PARRÉ, Julien PRÉVIEUX, Isabelle PRIM, Romain SEIN, Keen SOUHLAL, Stéphane THIDET, Agnès THURNAUER, Erwan VENN. Cette exposition, produite par l’Observatoire de l’Espace du CNES, est soutenue par la Casden – Banque Populaire et les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, en partenariat avec Artpress et Télérama. Centre National d’Etudes Spatiales 2, place Maurice Quentin Paris 75001 Contact : Date complète :

