Jardin d'émotions, le samedi 4 juin à 20:00

Nous nous laissons alors porter par cette légère mise à distance. Et tout devient clair : le bouquet d'asphodèles, le jour qui baisse. Et même le désordre de nos questions. Une certaine lumière traverse l'instant, et nous savons que le poème a gagné. Chaque phrase a sa place dans l'universalité des réponses. C'est cela que nous partagerons. Les mots des autres. La limpidité de leur dire. Juste cela. Comme un devoir de restitution. _Par le collectif "Avec les mots des autres" et Muriel Sendelaire._ _Recueils édités : Le chant contraire (éd. La Porte), Cher acidulé (éd. Rafaël de Surtis )._ Les mots des autres nous bouleversent. Quelquefois, nous restons au pied du poème comme à moitié hébété…

