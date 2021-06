Paris TEP Verdun Paris Avec le Temps – Compagnie Claire Ducreux TEP Verdun Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avec le Temps – Compagnie Claire Ducreux TEP Verdun, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 16h à 16h35, de 18h à 18h35

gratuit

Duo de danse, théâtre visuel et humour. Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. « Avec le Temps… » met en scène un couple dont la femme est aveugle depuis peu et un homme qui doit faire face, jour après jour, à la nouvelle relation de dépendance que cela crée entre eux. Tendresse, confiance et humour pour apprendre à avancer dans ce monde qu’elle ne voit plus et qu’il doit apprendre à voir pour deux. Tristesse et joie mêlées, ils traversent le temps en dansant. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue TEP Verdun 18 avenue de Verdun Paris 75010

7 : Château-Landon (228m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (292m)

Contact :Le Temps des Rues https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/ Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-02T16:00:00+02:00_2021-07-02T16:35:00+02:00;2021-07-02T18:00:00+02:00_2021-07-02T18:35:00+02:00

Dominique Jouxtel

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu TEP Verdun Adresse 18 avenue de Verdun Ville Paris lieuville TEP Verdun Paris