Avec le podcast Amies de ma vie, la maison de la Conversation invite à célébrer l’amitié La maison de la Conversation Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

La rentrée, c’est plus qu’un retour à la routine, c’est le moment de retrouver ses ami·e·s, de créer de nouveaux souvenirs et surtout le moment de faire de nouvelles rencontres. Et pour célébrer ces amitiés qui réchauffent le cœur, la maison de la Conversation, tiers-lieu d’innovation sociale et culturelle, a imaginé un événement spécial : SUR ECOUTE 5 avec le podcast AMI·E·S DE MA VIE ! L’occasion de passer une journée entre meilleurs amis pour explorer, célébrer et discuter de ses plus belles histoires d’amitié !

Dans le cadre de son programme immersif Sur Écoute, la maison de la Conversation accueille le créateur d’un podcast pour discuter de ce podcast, en faire écouter des extraits aux invités et organiser des débats. Le 1er octobre, c’est le podcast AMI.E.S DE MA VIE qui sera à l’honneur, avec sa créatrice Patricia BOUMOKONIA, également co-créatrice de Sur Écoute. A cette occasion, les meilleurs amis sont invités à découvrir ce podcast et à fêter dignement l’amitié !

AMI·E·S DE MA VIE, c’est le podcast qui invite des meilleures potes à discuter de leur plus belles histoires d’amitié. Que représente l’amitié pour nous ? Qu’est-ce qu’un meilleur ami ? Comment on devient meilleurs amis ? Quelles sont les anecdotes les plus folles ? Les épreuves ? L’essence même de l’amitié ? Autant de questions autour desquelles des débats et

des échanges s’organiseront dans le rire et la bonne humeur !

Au programme :

● Des rencontres inoubliables : Participation à un super speed dating de l’amitié.

L’occasion de créer de nouveaux liens.

● La découverte du podcast : Ecoute en accès libre des extraits du podcast.

● Capturez vos amitiés : Dans un espace photo dédié à l’amitié, possibilité d’immortaliser ces

moments complices avec ses meilleur·e·s ami·e·s.

● Des éclats de rire : Partage d’anecdotes, de fous rires et d’histoires qui font vibrer

toutes les belles amitiés.

●

Un final en chanson : la journée se terminera en

beauté avec un KARAOKE endiablé sur des chansons spéciales amitié !

La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris

Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-sur-ecoute-5-amies-de-ma-vie-716450401437?aff=oddtdtcreator

