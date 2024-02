Avec le chasseur-cueilleur… Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, mercredi 20 mars 2024.

Avec le chasseur-cueilleur… Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les chasseurs-cueilleurs sont les populations qui, ne pratiquant ni agriculture ni industrie, dépendent avant tout de prélèvements. Erik Samakh a choisi de vivre au milieu des bois et des ronces.

Son atelier est un territoire de 20 hectares, lieu de vie, espace d’inspiration et d’expérimentation, sources nourricières partagées avec les cerfs, les chevreuils et les sangliers, les corneilles et les lézards verts, les crapauds accoucheurs et les genettes… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20 20:00:00

Rue Emile Tavan Amphithéâtre ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ecole-art-aix.fr

L’événement Avec le chasseur-cueilleur… Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence