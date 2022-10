Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille » Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille » Blois, 17 novembre 2022, Blois. Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille »

Théâtre Nicolas Peskine Blois Loir-et-Cher

2022-11-17 19:30:00 – 2022-11-18 Blois

Loir-et-Cher Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille ». Conception : Pierre Rigal Cie Dernière Minute. Un pas de deux dansé dans les cordes entre réalisme cru et abstraction débridée. Alors que retentit une bande son digne de Rocky, deux hommes se ruent sur la scène, l’un à la poursuite de l’autre. Cette bataille commence par une franche bagarre et se poursuit tout au long du spectacle par tous les moyens possibles, à l’exception des mots. Coups de poings, coups de pieds, étreintes, ruses, esquives, tapes dans le dos, prises de catch, jeux de mains et jeux de vilains, tout est matière à compétition et surenchère. Duo autant que duel, le spectacle est mené à un train d’enfer par ses deux interprètes, Hassan Razak et Pierre Cartonnet, aussi comédiens que danseurs. Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille ». Conception : Pierre Rigal Cie Dernière Minute. Un pas de deux dansé dans les cordes entre réalisme cru et abstraction débridée. +33 2 54 90 44 00 https://www.halleauxgrains.com/site/spectacles/bataille/ ©PierreGrosbois

Blois

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Blois Adresse Théâtre Nicolas Peskine Blois Loir-et-Cher Ville Blois lieuville Blois Departement Loir-et-Cher

Blois Blois Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/

Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille » Blois 2022-11-17 was last modified: by Avec la Halle aux Grains de Blois « Bataille » Blois Blois 17 novembre 2022 Blois loir-et-cher Théâtre Nicolas Peskine Blois Loir-et-Cher

Blois Loir-et-Cher