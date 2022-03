AVEC ELLES / CON ELLAS La maison du chant Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

AVEC ELLES / CON ELLAS

La maison du chant, le samedi 12 mars à 20:30

« AVEC ELLES / CON ELLAS » est une création flamenca inspirée par les écrits de poétesses des années 20. Certaines vivent alors dans l’Espagne républicaine pré-franquiste, d’autres sont au même moment, en Amérique latine. Accompagnée à la guitare flamenca par Paul Buttin, la voix de Meryem KOUFI rend hommage à cet héritage féminin disparu de la mémoire collective, alors même qu’il fut au coeur de l’avant garde artistique, au début du XXe siècle. A partir des codes du flamenco, s’appuyant sur une tradition musicale empreinte d’une extrême liberté, les compositions originales de Meryem KOUFI entrent en dialogue avec l’expression créative de ces femmes poètes. ENTRÉE : 12 € + Adhésion concert Maison du Chant (3€)

La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:00:00

