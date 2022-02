Avec Bruno, Denis et Marc, tout est bon dans le cochon ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tout est bon dans le cochon ! Pour la quatrième année, les producteurs de la filière porcine des Hautes-Alpes (Le Montagnard des Alpes) proposent d’assister aux différentes étapes de la fabrication de saucisses, de la préparation de la viande hachée à l’assaisonnement, en passant par la poussée dans un boyau naturel avant la cuisson et la dégustation. L’occasion d’aller à la rencontre d’une activité traditionnelle de l’agriculture et de la culture paysanne haut-alpine avec Denis, Bruno et Marc. Un territoire de montagne où la plupart des fermes élevaient autrefois quelques cochons destinés à la consommation personnelle, assurant la subsistance de la famille tout au long de l’année à travers une infinité de déclinaisons : saucisses, jambons crus, pâtés… [www.porcdesalpes.com](http://www.porcdesalpes.com) Tout est bon dans le cochon avec les producteurs de la filière porcine des Hautes-Alpes (Le Montagnard des Alpes) à l’occasion d’une démonstration autour de la fabrication de saucisses traditionnelles Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T12:00:00 2022-03-01T13:00:00;2022-03-01T18:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T13:00:00;2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T13:00:00

