Avec Baludik, découvrez le patrimoine vertavien en vous amusant ! Eglise Saint-Martin, 18 septembre 2021, Vertou.

Eglise Saint-Martin, le samedi 18 septembre à 10:00

Rien de plus facile ! Téléchargez gratuitement (Google Store et Apple Store) **l’application Baludik** sur votre smartphone ou votre tablette et laissez-vous guider par de fil des questions et indices de la balade de votre choix : **_Balade coeur de Ville_** n’aura plus de secrets pour vous si vous suivez Louise et son grand-père garde-champêtre ! Avec eux, découvrez l’histoire de l’évolution architecturale de la place St-Martin à la Chaussée des Moines en passant par des lieux emblématiques ddu coeur de Vertou. Effectuez le _**sentier Beautour Vertonne**_ et plongez dans l’histoire de Beautour et du parc industriel de la Vertonne. Identifiez les traces matérielles de ce passé tout en déambulant tantôt en ville, tantôt en site urbain ou naturel depuis la Cale de Beautour en passant par la Maladrie et en suivant les bords de Sèvre. Une belle promenade en perspective ! Attention : accessible en famille ; se munir de chaussures de marche ; relief de ces randonnées non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Soyez curieux et autonomes dans la découverte du passé de deux secteurs géographiques de Vertou à découvrir en vous “baladant” !

Eglise Saint-Martin Place St-Martin 44120 VERTOU Vertou Loire-Atlantique



