**À l’occasion du Mois des Fiertés, le Centre culturel canadien vous invite le mardi 8 juin à 21h sur Facebook, à la projection du film “Avec Amour, Scott” en partenariat avec l’**[**ONF.**](https://www.onf.ca/) Synopsis Un soir, alors qu’il marche dans la rue dans une petite ville en Nouvelle-Écosse au Canada, Scott Jones, un jeune musicien gay, subit une violente agression qui le laisse paraplégique. S’amorce ensuite un périple courageux et empreint de vulnérabilité sur la route de la guérison, jusqu’à la transformation de la vie du jeune homme. Filmé sur une période de trois ans, ce documentaire de Laura Marie Wayne, réalisatrice et amie du protagoniste, accompagne Scott Jones sur le chemin de la résilience et de la reconstruction. Du choc brutal des premiers moments à l’hôpital au retour à l’endroit même où il a été attaqué, Scott se trouve constamment face à un choix : s’abîmer dans la douleur ou s’ouvrir à l’amour plutôt qu’à la peur. _2018 / Canada (Nouvelle-Écosse) / documentaire / 75 mn / VO anglais ST français_ _Une production de l’_[_Office national du film du Canada_](https://www.onf.ca/)

Projection en ligne pour le Mois des Fiertés Centre culturel canadien Paris

