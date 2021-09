Marseille Abbaye Saint-Victor Bouches-du-Rhône, Marseille Ave Maria du monde – Hymnis Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Abbaye Saint-Victor, le dimanche 19 septembre à 17:00

Chants à Marie Ave Maria du monde Bénédicte Péreira • Direction musicale Hymnis • Ensemble féminin Tout le monde chérit un « Ave Maria », symbole de l’amour, de la famille et de la compassion. Aujourd’hui encore, les chanteurs de musique actuelle reprennent ces airs. Venez découvrir des Ave Maria de tous les âges et de tous les continents. Au programme… Lully • Calmel • Lévy • Poulenc • Plé, Büsser • Duruflé • Franck • Guerrero Busto • Kodály • Koscar • Bárdos • Verdi • Andriessen • Byrd… [https://www.amisdesaintvictor.com/](https://www.amisdesaintvictor.com/) 06 62 73 62 26 [contact@amisdesaintvictor.com](mailto:contact@amisdesaintvictor.com) ♫classique♫ Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

