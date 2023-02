Ave César – Théâtre Rive Gauche, Paris THEATRE RIVE GAUCHE, 7 février 2023, PARIS.

THEATRE RIVE GAUCHE PARIS 6, rue de la Gaité 75014

Théâtre Rive Gauche (L.1-1060940/2-1060942/3 -1060944) présente ce spectacle.





AVE CÉSAR

De Michele RIML (Titre original « SEXY LAUNDRY »)

Adaptation de Éric LAUGERIAS et Raphaël POTTIER

Traduction Alexia PÉRIMONY

Mise en scène Éric LAUGERIAS

Avec

Frédéric BOURALY

Christelle REBOUL





Didier et Corinne, mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie, et raviver leur romance, lors d’un week-end dans un hôtel chic et branché.

Equipée d’un guide du “Sexe pour les nuls”, loin de la maison, des enfants, du travail et de la routine quotidienne, Corinne espère séduire à nouveau son mari. Didier, de son côté du lit, se satisfait de pouvoir garder les choses telles qu’elles sont : confortables, sûres et ennuyeuses…

À la croisée des chemins, entre confessions intimes, fous rires, tendresse, danses endiablées, sanglots et room service défaillant, quelle sera l’issue de ce week-end pas comme les autres ?

« Ave César » est un voyage touchant et hilarant au cœur du couple et de sa longévité, par l’autrice canadienne primée Michele Riml. Créée sous le titre original « Sexy Laundry », cette comédie a été adaptée à l’international dans plus de 20 pays et est présentée pour la première fois en France.

Durée : 1h30

Genre : Théâtre Contemporain / Comédie

