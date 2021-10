Bordeaux Palais Gallien Bordeaux, Gironde Avé Burdigala Palais Gallien Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Avé Burdigala Palais Gallien, 26 octobre 2021, Bordeaux. Avé Burdigala

du mardi 26 octobre au mercredi 3 novembre à Palais Gallien

### AVE BURDIGALA ! ### Claudius est un enfant gallo-romain.Il vit à Burdigala avec sa famille. * Revivez une journée en sa compagnie * Découvrez l’histoire de Bordeaux au temps de Burdigala * Percez grâce à Claudius le secret des ruines du palais Gallien. * Une fiche d’activités et le jeu des enveloppes mystères vous y aideront.

Sur inscription. Tarif 12 € par participant

Une visite famille avec enfant à partir de 7 ans du site du palais Gallien Palais Gallien 126 rue du Docteur Albert Barraud Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T16:00:00;2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T16:00:00

