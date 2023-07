Marché de producteurs Avaux Avaux, 12 juillet 2023, Avaux.

Avaux,Ardennes

2e vendredi de mois, de 15h30 à 19h.Février, mars et novembre, décembre dans la salle des fêtes. D’avril à octobre dans la Grange Saint-Rémy.

fin : . .

Avaux 08190 Ardennes Grand Est



2nd Friday of the month, from 3:30 to 7:00 p.m. February, March and November, December in the village hall. From April to October in the Saint-Rémy Barn

el segundo viernes de cada mes, de 15.30 a 19.00 horas. Febrero, marzo, noviembre y diciembre en la sala del pueblo. De abril a octubre en el Granero de Saint-Rémy

2. Freitag im Monat, 15:30-19:00 Uhr.Februar, März und November, Dezember in der Festhalle. Von April bis Oktober in der Scheune Saint-Rémy

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme