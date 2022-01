Avatar « Going Hunting Tour » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Avatar « Going Hunting Tour » Rocher de Palmer, 28 mars 2023, Cenon. Avatar « Going Hunting Tour »

Rocher de Palmer, le mardi 28 mars 2023 à 19:00

Technologie, cruauté, privation, dédain : bienvenue dans l’univers impitoyable d’Avatar ! Les Suédois reviennent avec le « Going Hunting Tour » nous plonger dans un show théâtral qui casse tous les codes du metal, y ajoutant une bonne dose de glam-rock, pour mieux dénoncer les dérives grotesques de notre ère moderne. EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 34€

Huitième album pour le groupe de metal suédois Avatar, toujours plus sombre : Hunter Gatherer est une étude impitoyable d’une humanité désemparée qui fonce vers un avenir incertain. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T19:00:00 2023-03-28T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Avatar « Going Hunting Tour » Rocher de Palmer 2023-03-28 was last modified: by Avatar « Going Hunting Tour » Rocher de Palmer Rocher de Palmer 28 mars 2023 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde