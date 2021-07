AVARE d’après Molière – Collectif du Prélude -Théâtre de Rue Jardin de Reuilly – Paul-Pernin, 11 août 2021-11 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 11 août 2021

de 18h à 19h

gratuit

A l’occasion du festival Paris l’été, Le Collectif du Prélude présente AVARE, spectacle interactif de théâtre de rue adapté de la célèbre pièce de Molière. Une comédie riche en humour, décalée, et inventive. Création collective – Mise en rue de Fanny Imber et Maxime Coudour. Tout public à partir de 7 ans / Durée 1H.

C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter l’Avare de Molière pour lutter contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connait. Mais qui va jouer Harpagon, Cléante, Élise, Marianne… ? Nous choisissons de garder de la pièce de Molière, 5 personnages et un triangle amoureux: Cléante et son père aiment la même femme, Marianne. L’avarice d’Harpagon pèse par dessus tout sur le mariage de son fils. Heureusement, le soutien de sa soeur, Élise et l’ingéniosité de son valet, La Flêche sauveront les jeunes amants. Dans cette performance scénique sans âge ni genre, les comédien-ne-s sont prêt-e-s à jouer tous les rôles. Aux specta-teur-trice-s de choisir la distribution. Une comédie riche en humour, décalée, inventive. Autour d’une trame écrite, les artistes débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinvente un classique avec un concept interactif.

Le Collectif du Prélude travaille dans la rue pour sortir des espaces privilégiés de la représentation, pour œuvrer avec des publics mixtes, nouveaux, convoqués ou non. Travailler dans la rue pour occuper l’espace théâtralement, trouver les moyens d’y partager des textes d’auteur.trice.s et de les mêler à une parole directe, faite de l’instant d’une représentation.

Création collective – Mise en rue de Fanny Imber et Maxime Coudour. Distribution : Sophie Anselme – Simon Fraud – Maxime Coudour – Fanny Imber. Tout public à partir de 7 ans / Durée 1H

Jardin de Reuilly – Paul-Pernin 15, rue Albinoni Paris 75012

8 : Montgallet (267m) 6 : Dugommier (384m)



Contact :Collectif du Prélude collectifduprelude@gmail.com https://www.collectifduprelude.com/ https://www.facebook.com/Collectif-du-Pr%C3%A9lude-177885039528231

Collectif du Prélude