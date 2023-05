Exposition de l’atelier du peintre 4 Rue Saint-Mandé, 13 juin 2023, Avanton.

Exposition du peintre M. Guy Delapierre, le samedi 13 mai de 14h à 18h et le dimanche 14 mai de 9h à 18h..

4 Rue Saint-Mandé Salle des fêtes

Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of the painter Mr. Guy Delapierre, Saturday May 13 from 2pm to 6pm and Sunday May 14 from 9am to 6pm.

Exposición del pintor Guy Delapierre, sábado 13 de mayo de 14.00 a 18.00 h. y domingo 14 de mayo de 9.00 a 18.00 h.

Ausstellung des Malers M. Guy Delapierre, Samstag, den 13. Mai von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, den 14. Mai von 9 bis 18 Uhr.

