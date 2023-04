Brocante Vide Grenier, 14 mai 2023, Avanton.

Brocante et vide grenier au profit des écoles d’Avanton organisés par l’association des parents d’élèves.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Avanton 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market and garage sale for the benefit of Avanton schools organized by the parents’ association

Rastrillo y venta de garaje en beneficio de las escuelas de Avanton organizado por la asociación de padres de alumnos

Trödelmarkt und Flohmarkt zu Gunsten der Schulen von Avanton, organisiert von der Elternvereinigung

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme du Haut-Poitou