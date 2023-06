SoulTram Avant Seine Épinay-sur-Seine, 10 septembre 2023, Épinay-sur-Seine.

SoulTram Dimanche 10 septembre, 16h30 Avant Seine Entrée libre

Ce collectif d’artistes du Pôle Musical d’Orgemont vous fait danser sur ses propres compositions mais aussi sur des arrangements originaux de tubes planétaires.

Avant Seine 2, rue de l’Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T16:30:00+02:00 – 2023-09-10T17:30:00+02:00

2023-09-10T16:30:00+02:00 – 2023-09-10T17:30:00+02:00

famille enfant

SoulTram