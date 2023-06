Oliv’ et ses Noyaux Avant Seine Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Oliv’ et ses Noyaux Avant Seine Épinay-sur-Seine, 3 septembre 2023, Épinay-sur-Seine. Oliv’ et ses Noyaux Dimanche 3 septembre, 16h30 Avant Seine Entrée libre Véritable moment joyeux et festif, les cinq musiciens du groupe jouent avec des sons latinos, tziganes ou africains en reprenant des chansons françaises sur des airs de zouk, flamenco, afro, funk et reggae.

Il y en aura pour tous les goûts ! Avant Seine 2, rue de l'Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

