Régis & Régis Dimanche 13 août, 16h30 Avant Seine

Ce groupe isérois fait vibrer les Berges de Seine avec son interprétation unique des classiques de la chanson française, de Brassens à Brel et à Piaf, avec toujours leur petite touche d’originalité !

Avant Seine 2, rue de l’Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

Dates et horaires:

2023-08-13T16:30:00+02:00 – 2023-08-13T17:30:00+02:00

