Joss DS et Flaming Soul Avant Seine Épinay-sur-Seine, 6 août 2023, Épinay-sur-Seine.

Joss DS et Flaming Soul Dimanche 6 août, 16h30 Avant Seine Entrée libre

Vibrez aux côtés du duo Jos et Jeff, respectivement chanteuse et guitariste. Ils vous convient à un concert de reprises de chansons françaises et internationales dans un style Soul-Jazz-Blues.

Avant Seine 2, rue de l’Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T16:30:00+02:00 – 2023-08-06T17:30:00+02:00

famille enfant

