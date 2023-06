DJ Set Rave Lucid Avant Seine Épinay-sur-Seine, 30 juillet 2023, Épinay-sur-Seine.

DJ Set Rave Lucid Dimanche 30 juillet, 16h30 Avant Seine Entrée libre

Vivez une expérience unique aux côtés des MazelFreten, en résidence pour 3 ans à la MTD. Découvrez leur univers autour de la danse électro et hip-hop à travers les mouvements qui la composent, la musique qui l’accompagne et l’énergie qu’elle transcrit.

Avant Seine 2, rue de l’Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T17:30:00+02:00

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T17:30:00+02:00

Mazelfreten hiphop

Mazelfreten