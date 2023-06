Impact d’une course Avant Seine Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Impact d’une course Avant Seine Épinay-sur-Seine, 16 juillet 2023, Épinay-sur-Seine. Impact d’une course Dimanche 16 juillet, 16h30 Avant Seine Entrée libre À travers cette balade, animée par cinq acrobates et un musicien sprinteur, vous serez immergé dans une quête pour récupérer la ville, dans une ambiance oscillant entre vengeance et force du collectif. Avant Seine 2, rue de l’Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Collectif la Horde dans les pavés

