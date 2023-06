Ouverture de la saison « les Rendez-vous des Berges » Avant Seine Épinay-sur-Seine, 2 juillet 2023, Épinay-sur-Seine.

Ouverture de la saison « les Rendez-vous des Berges » Dimanche 2 juillet, 15h30 Avant Seine Entrée libre

Venez découvrir une ouverture de saison riche en festivités

15h30 – Vernissage de l’expo Street Art en présence des artistes du collectif Muralisers : Alabama, Pia, Pearl, Sto, Dune.

Si vous souhaitez l’admirer autrement, traversez la Seine car cette exposition est visible depuis la rive de l’Île-Saint-Denis !

16h30 – Musique avec Amzik. Les trois musiciens, originaires de Kabylie, vous promettent un moment d’évasion à travers leur art.

Suivi par « À portée de mains » de l’Académie Fratellini. Une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie et le jonglage. Une danse qui bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, dans la douceur même du geste, de la présence en partage.

Avant Seine 2, rue de l’Abreuvoir 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 71 89 10 »}] RER C: arrêt Epinay-sur-Seine Gare, LIGNE H: arrêt Epinay Villetaneuse- T8: arrêt Rose BERTIN, BUS: 37 et 361 arrêts Rose BERTIN.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

musique kabylie

Amzik, Murals, Académie Frattelini